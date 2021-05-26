Каждый десятый россиянин планирует взять кредит на покупку недвижимости до конца этого года

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, на что жители России брали кредиты с начала 2021 года и на какие цели возьмут в ближайшие полгода. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Больше половины жителей России (52%) с начала 2021 года пока не брали новых кредитов (множественный выбор). По 9% опрошенных отметили, что занимали деньги у банков на ремонт или покупку бытовой техники и электроники. Еще 8% респондентов оформили кредит на покупку недвижимости, а по 7% – на покупку автомобиля или лечение.

4% жителей России с начала этого года взяли кредит на образование, 3% – на покупку одежды или ювелирных украшений, по 2% – на отпуск и развитие собственного бизнеса, а 1% – на свадьбу.

В варианте «Другое» жители России чаще всего указывали, что с начала 2021 года они оформляли рефинансирование предыдущих кредитов.

До конца этого года 63% опрошенных рассказали, что не планируют брать новых кредитов (множественный выбор). Тем не менее, 10% респондентов указали, что возьмут кредит на покупку недвижимости. Еще по 7% жителей России планируют оформить кредит на ремонт или покупку автомобиля, 5% – на отпуск, 4% – на лечение, а по 3% – на образование или развитие собственного бизнеса. Также 2% опрошенных указали, что возьмут кредит на покупку бытовой техники и электроники, по 1% – на свадьбу или покупку одежды и ювелирных украшений.

В варианте «Другое» жители России чаще всего указывали, что планируют оформить кредит на строительство нового дома и ремонт.