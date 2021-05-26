Вода в реке Бирюса поднимется до критических отметок

Вода затопит пониженные участки поймы реки, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая на реке Бирюсе у города Бирюсинска ожидается повышение уровня воды до отметок 360-410 см при критической отметке 400 см.

В настоящее время уровень воды в районе Бирюсинска составляет 336 см.

28 мая на реке Бирюсе у посёлка Шиткино ожидается повышение уровня воды до отметок 540-590 см при критической отметке 570 см. Уровень воды в районе Шиткино составляет 436 см.