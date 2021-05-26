Новый этап программы по замене гидроагрегатов начался на Иркутской ГЭС

Пресс-служба компании En+ Group сообщила, что на Иркутской ГЭС начался новый этап программы по замене гидроагрегатов – сборка гидроагрегата №1. Техническое перевооружение машины ведется в рамках комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ «Новая энергия», инициированной основателем компании и промышленником Олегом Дерипаской.

«Замена всего гидроагрегата подразумевает проведение множества операций одновременно. Сотрудники станции и основной подрядной организации – ООО «ГЭС-Инжиниринг» – проводят работы практически на всех уровнях и площадках машзала», – отметили в компании.

Гидроагрегат № 1 – первая машина, заработавшая на Иркутской ГЭС. Но вторая в очереди на техническое перевооружение. К его замене энергетики приступили в декабре прошлого года. За зиму и весну удалось полностью демонтировать старое оборудование. В мае специалисты приступили к сборке закладных частей гидротурбины.

Сейчас в проточной части завершается центровка камеры рабочего колеса и собранного конуса отсасывающей трубы, после чего подрядчик приступит к бетонированию этих узлов. Одновременно с этим проводится шихтовка так называемого активного железа статора – тысячи тонких пластин специалисты вручную укладывают в корпус статора. На монтажных площадках машзала специалисты собирают одновременно несколько узлов новой гидромашины. Уже завершена сборка рабочего колеса турбины, остова и обода ротора, продолжается подготовка к монтажу 68-ми полюсов ротора. Параллельно подрядчик собирает нижнюю крестовину и верхнее кольцо направляющего аппарата.

Следующим важным этапом станет сборка направляющего аппарата.