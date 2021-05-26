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Полицейский из Иркутской области спас человека от необдуманного поступка

30-летний мужчина пытался спрыгнуть с моста, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Сообщение о том, что неизвестный молодой человек стоит за ограждением старого китойского моста поступило в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу днем 24 мая. В это время неподалеку находился старший лейтенант полиции Николай Швеин.

Заметив, что молодой человек не реагирует на просьбы прохожих спуститься и возможно намеревается спрыгнуть, мужчина уточнил у собравшихся свидетелей происходящего, вызвали ли они полицию и «скорую помощь» и, не теряя ни минуты, побежал на мост. Там, медленно передвигаясь в сторону ангарчанина и разговаривая с ним, правоохранителю удалось приблизиться к мужчине настолько, чтобы с помощью еще одного очевидца схватить мужчину под руки и перетянуть на мост.

Затем Николай Швеин передал мужчину прибывшему экипажу полиции. Так, благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудника полиции удалось избежать возможной трагедии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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