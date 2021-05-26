В Лисихе начали проектировать детский сад

Трехстороннее соглашение о подготовке документации и технического сопровождения обоснования инвестиций в объект капитального строительства подписали специализированный застройщик «Флагман», Управление капитального строительства Иркутска и АО «Сибирский проектный институт». Об этом сообщают представители компании-застройщика и проектного института.

Специализированный застройщик «Флагман» выступает в качестве благотворителя, проектировщиком был выбран «Сибирский проектный институт», автор ряда современных проектов социальных учреждений (школа №19, «космическая» школа в ИСХИ).

– Сегодня сформировано техзадание, включающее цикл работ от инженерных изысканий до 3D-проекта. То, как будет выглядеть детский сад, нам еще предстоит решить. Скажу точно, что архитектура здания, цветовые решения будут гармонично вписываться в существующую застройку и рельеф территории, – говорит директор Сибирского проектного института Ольга Ларионова.

Предполагается, что детский сад в Лисихе будет рассчитан на 150 мест. Он расположится в непосредственной близости от ЖК «Сибиряков», застройщиком которого выступает СЗ «Флагман».

– Строительство жилых домов невозможно без комплексного освоения территории, – считает соучредитель СЗ «Флагман» Иван Готовский. – В Лисихе достаточно плотная застройка и уже наблюдается дефицит социальной инфраструктуры. Финансирование подготовки проектно-сметной документации детского сада позволит включить его в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Образование» на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.

Техзаданием на проектирование определено, что детский сад будет иметь три наземных этажа. Предусмотрены одна ясельная группа, две младшие и по одной средней, старшей и подготовительной.

Подготовка документации пройдёт в два этапа. Первый этап – разработка проекта обоснования инвестиций – нацелен на определение объёма необходимых средств для вероятного включения в программы финансирования. Второй этап – разработка проектной и рабочей документации, необходимой для получения разрешительных документов и непосредственно строительства. Подать необходимую документацию для прохождения государственных экспертиз подрядчик должен до конца 2021г.

Начало строительства запланировано на 2022 год.