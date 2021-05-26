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Доход супруги мэра Братска за 2020 год вырос в 7,4 раза – до 1,5 млн рублей

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Согласно документации со сведениями о заработках, опубликованной на сайте местной администрации, доход жены мэра города Братска Иркутской области Сергея Серебренникова вырос за 2020 год в 7,4 раза – до 1,5 млн рублей.

В 2019 году женщине удалось заработать только 199 тысяч рублей. Тогда в ее собственности был автомобиль Toyota Rav4, в 2020-м – транспорт не числится в декларации. При этом жена Серебренникова владеет  квартирой площадью 67,3 квадрата.

Заработок самого мэра Братска Иркутской области за 2020 год снизился на 103 тысячи рублей – до 5,24 млн рублей, также сократился и список принадлежащего ему имущества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Деньги и власть: депутаты и чиновнки отчитались о доходах за 2020 год
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