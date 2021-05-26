Повышение зарплаты педагогам обсудили в Заксобрании Иркутской области

Депутаты предложили несколько путей решения нехватки кадров.

Вице-спикер Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров принял участие в депутатских слушаниях думы города Иркутска, где был рассмотрен вопрос о кадровой проблеме в системе образования Иркутска.

«Нехватка педагогов, необходимость поддержки молодых специалистов, повышения заработной платы – эти вопросы актуальны для всех территорий региона, и особенно остро они стоят сегодня в областном центре. Ситуация требует конкретных решений и может быть изменена при совместной работе всех уровней власти – муниципалитета, региона и федерального центра», – отметил Кузьма Алдаров.

Как рассказал заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников, в городе 74 школы, где обучается более 85 тыс. детей и работают 4116 педагогов. В среднем на одного учителя приходится около 34 уроков в неделю, или 1,85 ставки. По России этот показатель равен 1,34 ставки на одного учителя.

Только для того, чтобы обеспеченность кадрами в Иркутске довести до среднего по стране уровня необходимо 1466 педагогов, а для того, чтобы обеспечить одну ставку на одного учителя нужно более 3 тыс. педагогов. Больше всего не хватает учителей начальных классов, истории и обществознания, информатики и математики. В среднем педагоги по этим предметам работают на 2,1 и более ставки.

При этом, как заметил заместитель мэра, дефицит кадров посчитан без учета новых школ и пристроев к школам, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом и следующем годах. Еще одна проблема – старение кадров, средний возраст учителя сегодня составляет 49 лет, тогда как еще четыре года назад он был 47,5 лет. В школах города работают всего 390 педагогов в возрасте до 25 лет.

Решением городской думы был установлен повышающий коэффициент для молодых специалистов в размере 0,6 минимального размера должностного оклада в первый год работы, 0,36 – во второго год и 0,24 – в третий год работы. Однако, по словам Виталия Барышникова, принимаемых мер недостаточно.

Сегодня зарплата молодых педагогов составляет от 30600 рублей до 40060 рублей.

В ходе заседания был высказан ряд предложений, реализация которых могла бы способствовать изменению ситуации с нехваткой кадров. Так, было предложено выделить дополнительные средства на создание и оснащение в школах профильных классов для подготовки будущих педагогов и рассмотреть возможность компенсации учителям хотя бы части арендной платы за жилье.

Также отмечено, что нужно серьезно работать над увеличением зарплаты учителей – она не должна быть меньше средней по экономике региона в расчете на одну ставку. Кроме того, по мнению участников депутатских слушаний необходимо существенно увеличить количество бюджетных мест в сузах и вузах.