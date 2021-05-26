Названы лучшие города для начала карьеры детей

Чаще всего хотят, чтобы их дети после получения профессии остались жить в родном городе, москвичи, петербуржцы и казанцы, реже всего — жители Волгограда. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 7500 родителей несовершеннолетних детей из городов-миллионников.

Почти три четверти москвичей (74%) желают детям после получения профессии остаться жить в своем городе. Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге: о том, чтобы дети остались жить в городе на Неве, мечтают 73% родителей. На третьем месте в родительском рейтинге лучших городов для карьеры детей — Казань: две трети родителей хотят, чтобы дети, повзрослев, остались в столице Татарстана.

В числе мегаполисов, жители которых достаточно часто желают детям остаться в своем городе, – Самара (59%), Нижний Новгород (57%), Краснодар (54%) Ростов-на Дону и Екатеринбург (по 50%).

Реже всего хотят, чтобы дети остались в своем городе, родители из Волгограда (28%), Омска (34%) и Уфы (35%).

Немногочисленные москвичи, которые хотят, чтобы дети, повзрослев, переехали из столицы, в топ-5 городов для релокации называли зарубежные мегаполисы (Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм, Цюрих и Ригу). Петербуржцы, которые не хотят, чтобы дети остались в Северной столице, в качестве желанных городов для переезда чаще всего называли Москву, Хельсинки и Нью-Йорк, а также солнечные Сочи и Барселону. Жители провинции же чаще всего советуют своим детям перебраться в Москву или Санкт-Петербург, а не за границу: после двух столиц в числе самых популярных городов для переезда – Сочи и Краснодар, а также Казань и Екатеринбург.

Обладая огромной базой резюме, SuperJob знает, что можно быть востребованным и высокооплачиваемым специалистом не только в Москве и Санкт-Петербурге, но в нестоличных городах. Хотите, чтобы ваши дети стали успешными и как можно раньше выбрали сферу деятельности, – обращайтесь к экспертам профориентации SuperJob. Мы поможем определиться с выбором профессионального пути и подскажем школьникам, куда поступать.