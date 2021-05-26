В Сочи строят один из самых дорогих в России объектов недвижимости класса люкс

Он расположен на федеральной территории «Сириус».

Международная консалтинговая компания Knight Frank сообщает, что в Сочи в центре федеральной территории «Сириус» на площади свыше 10 гектаров реализуется уникальный по качеству проект MANTERA Seaview residence, который обещает стать одним из самых дорогих и знаковых в секторе сервисных апартаментов России. Консультантом проекта с момента разработки концепции до сопровождения продаж выступает компания Knight Frank.

В состав многофункционального комплекса MANTERA Seaview residence входят резиденции с набором эксклюзивных сервисов, а также пятизвездочный отель на 400 номеров, конгресс-центр, ресторанные, развлекательные и спортивные комплексы, зоны SPA. Работы по строительству отеля 5 ведутся в соответствии со стандартами международного гостиничного оператора.

Клубные резиденции MANTERA Seaview residence располагаются на первой береговой линии и представляют собой здания переменной этажности на 319 апартаментов площадью от 38,58 до 236,96 кв. м. Из каждой резиденции открывается панорамный вид на море и горы.

Комплекс возводится в самом сердце федеральной территории «Сириус», в шаговой доступности от Олимпийского парка и Сочи Парка, до него можно добраться за 10 минут на автомобиле от международного аэропорта Сочи, за 40 минут – от центра Сочи и горнолыжного курорта Красная Поляна.