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В апреле 2021 года были выданы рекордные 105,8 тыс. автокредитов

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2021 года было выдано 105,8 тыс. автокредитов, что на 16,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2021 года – 90,5 тыс. ед.).  

Вместе с тем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в апреле 2021 года количество выданных автокредитов выросло в 5,2 раза (в апреле 2020 г. – 20,3 тыс. ед.). Столь существенный рост выдачи автокредитов связан исключительно с последствиями «карантинных» мероприятий весны прошлого года, когда выдача кредитов на покупку автомобилей «упала» наиболее сильно. 

В свою очередь объем рынка новых легковых автомобилей, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2021 года вырос на 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 169,7 тыс. единиц (в марте 2021 года – 137,9 тыс. ед.). Если же сравнивать апрельский показатель с результатом годичной давности, то рынок увеличился в 3,1 раза (в апреле 2020 года – 54,5 тыс. ед.). 

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в апреле 2021 года составил 683 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов). 

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в апреле 2021 года было выдано в:

  • Москве (8,9 тыс. ед.),
  • Московской области (6,5 тыс. ед.),
  • Санкт-Петербурге (6,3 тыс. ед.), 
  • Республике Татарстан (5,1 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (4,4 тыс. ед.). 

Рост выдачи автокредитов в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику снижения количества выданных продемонстрировали: 

  • Самарская область (+46,0%), 
  • Чувашская Республика (+40,2%), 
  • Республика Татарстан (+32,2%), 
  • Пермский край (+30,3%), 
  • Республика Башкортостан (+28,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов в апреле по сравнению с мартом выросла на 5,8% и 3,7% соответственно.  

«В апреле было выдано рекордное количество автокредитов, – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом основную роль в увеличении темпов выдачи автокредитов и автопродаж в прошлом месяце сыграли ожидание роста процентных ставок и цен на автомобили. Стоит отметить, что увеличению количества выданных автокредитов также способствовал сохраняющийся интерес к покупке автомобиля в кредит со стороны граждан с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР)». 

«И авторынок, и автокредитование в апреле синхронно показали рост. При этом в сравнении с апрелем 2020-го взрывной рост во многом объясняется эффектом низкой базы. Напомним, что как раз год назад на фоне развития пандемии коронавируса были введены ограничения, напрямую затронувшие авторитейл, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – А вот апрельское увеличение продаж в сравнении с показателями марта 2021 года позволяет судить о том, что покупатели все еще стремятся обогнать продолжающийся рост цен и купить машину выгоднее, чем это будет завтра, а дистрибьюторы стремятся сократить дефицит и пополняют дилерские склады востребованными машинами. Продолжает действовать и госпрограмма, но объемы продаж по ней не очень велики». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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