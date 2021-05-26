В Иркутске выявили 13 новых самостроев

В Иркутске выявили 13 многоквартирных домов, расположенных на территории СНТ «Сибиряк», которые имеют признаки самовольных построек, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время проводится сбор материалов по данным объектам, их характеристиках, собственниках, изучаются недостатки строений. В дальнейшем документы будут направлены в суд, который даст оценку их законности или их отнесении к категории самовольной постройки. КУМИ Иркутска рекомендует воздержаться от приобретения жилья в МКД на территории СНТ «Сибиряк» на праве собственности или на праве аренды, до момента окончания судебных разбирательств и решения вопросов о статусе МКД.

– Иркутяне наслышаны о проблемах горожан, которые в разные годы приобретали жилье в многоквартирных домах на Пискунова, 40, Бородина, 45, Лебедева, 16, на Красноярской и ряде других. Это самовольные строения, которые признаны таковыми судом. Теперь собственники обязаны снести данные МКД за свой счет. Администрация Иркутска в рамках своих полномочий осуществляет поддержку жителей. Например, положительная перспектива у дома №48 на улице 4-я Советская. Он был признан самостроем из-за проблем недобросовестного застройщика с земельным участком. В настоящий момент муниципалитету удалось запустить механизм по передаче земли в муниципальную собственность, что в дальнейшем позволит собственникам оформить права на квартиры, а дом лишится статуса самовольной постройки. К сожалению, не всегда возможен такой благоприятный исход. Поэтому важно быть очень внимательными при покупке жилья, – прокомментировал заместитель мэра – председатель КУМИ Сергей Кладов.