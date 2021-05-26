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Органы местного самоуправления Усть-Ордынского Бурятского округа будут обмениваться опытом благоустройству сельских поселений

Такое решение было принято по итогам пресс-тура, организованного в село Оса.

Представителям СМИ продемонстрировали результаты благоустроительных работ, сделанных в том числе по федеральному проекту «Комфортная городская среда», который реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В состав сельского поселения входят шесть населенных пунктов: село Оса, деревни Харай, Малаханово, Лузгина, Заглик и Мороза. 

Напомним, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Послании «О положении дел в Иркутской области в 2020 году и основных направлениях областной государственной политики на 2021 год» подчеркнул,  что сейчас любой житель области может отдать свой голос в пользу того или иного объекта по проекту «Комфортная городская среда».  До 30 мая на специальной онлайн-платформе проходит голосование за объекты городской среды, которые благоустроят в 2022 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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