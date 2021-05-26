Реконструкция путепровода на улице Джамбула в Иркутске выполнена на 60%

Работы начали в 2019 году. В этом году на их проведение выделено 215,8 млн рублей. Об этом сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

Сейчас ведётся замена пролётных строений и ремонт подходов к путепроводу. Специалисты демонтировали пролётное строение, железобетонные балки и ригели половины путепровода, провели усиление опоры, изготовили новый ригель, сейчас ведётся монтаж металлического моста. Ранее он был железобетонным.

Заменить материал решили, так как металлические конструкции легче и менее восприимчивы к солевым растворам, будут служить дольше. Также во время работ четырёхполосный путепровод расширят, на нём сделают шесть полос для движения автотранспорта. Это позволит увеличить пропускную способность на данном участке автодороги.

По плану завершить работы должны в 2023 год.

Ввиду большой значимости этого объекта для города губернатор Игорь Кобзев поручил рассмотреть возможность ускорить темпы реконструкции. Администрация Иркутска совместно с подрядчиком приняли решение завершить работы с опережением графика на полтора года. Движение транспорта по реконструированной стороне путепровода на улице Джамбула планируется открыть в конце мая. Затем будет закрыта вторая сторона путепровода. В следующем году будут завершены работы по благоустройству. Специалисты сделают пешеходные и велосипедные дорожки, ливневую канализацию, заменят опоры наружного освещения с увеличением мощности ламп и радиусом рассеивания света.