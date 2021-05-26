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Более 2 тысяч подростков планируется трудоустроить этим летом в Иркутске

Более двух тысяч детей планируется временно трудоустроить в этом году в Иркутске. Работа организована на базе 74 образовательных учреждений города. На оплату труда несовершеннолетним предусмотрено около 15 миллионов рублей. Об этом рассказала главный специалист отдела развития дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Юлия Царегородцева на пресс-конференции, посвященной летней оздоровительной кампании.

– Всего в этом году будет трудоустроено 2118 подростков. Максимальная заработная плата на одного несовершеннолетнего составляет около 10 тысяч рублей с учетом материальной поддержки от Центра занятости населения города Иркутска, – рассказала Юлия Царегородцева.

Напомним, между департаментом образования администрации областного центра и «Центр занятости населения города Иркутска» заключено соглашение о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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