Лучших в индустрии туризма наградили в Иркутской области

В число победителей вошли 15 человек по 6 номинациям, сообщают в областной администрации.
За звание лучших и право представить регион на федеральном уровне боролись 50 человек, это почти в 2 раза больше, чем в 2020-м. В числе участников работники туристических организаций, а также самозанятые граждане, стаж конкурсантов составляет не менее трёх.
Победителям регионального этапа вручили дипломы и денежные сертификаты в магазины цифровой и бытовой техники.
Всероссийский этап конкурса состоится 19 июля, он также пройдёт в дистанционном формате. Принять участие в нём могут как победители регионального этапа, так и те, кто не занял призового места.
Итоги конкурса:
Номинация «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»
- 1 место – Собнаков Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»);
- 2 место – Ситникова Татьяна Николаевна (ООО «Авиавояж»);
- 3 место – Матвеева Анна Александровна (ООО «Гранд Байкал»).
Номинация «Лучший экскурсовод (гид)»:
- 2 место – Пивоварчик Максим Дмитриевич (Парк «Патриот»).
Номинация «Специалист в сфере доступного туризма»:
- 1 место – Собнаков Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»);
- 2 место – Ситникова Татьяна Николаевна (ООО «Авиавояж»);
- 3 место – Матвеева Анна Александровна (ООО «Гранд Байкал»).
Номинация «Гид-переводчик»:
- 2 место – Казакова Лидия Теймуразовна (самозанятый);
- 2 место - Томитова Татьяна Тимофеевна (ИП Томитова Т.Т.);
- 3 место - Сысолятина Юлия Анатольевна (ИП Сысолятина Ю.А.).
Номинация «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»:
- 1 место – Киндрешова Екатерина Юрьевна (ООО «Отель «Европа»);
- 2 место – Сизоненко Инна Валерьевна (ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная»);
- 3 место – Блинова Ирина Анатольевна (Санаторий «Электра»);
- 3 место – Сиротина Алёна Ивановна (ООО «Легенда Байкала»).
Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»:
- 1 место – Болотненко Александр Александрович (Отель «Иркутск»);
- 2 место – Беляев Дмитрий Юрьевич (Отель «History»);
- 2 место – Винникова Марина Владимировна (БГК «Гора Соболиная» парк–отель «Соболинка»);
- 3 место – Романова Анастасия Олеговна (отель «Маяк»).