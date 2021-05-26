Лучших в индустрии туризма наградили в Иркутской области

В число победителей вошли 15 человек по 6 номинациям, сообщают в областной администрации.

За звание лучших и право представить регион на федеральном уровне боролись 50 человек, это почти в 2 раза больше, чем в 2020-м. В числе участников работники туристических организаций, а также самозанятые граждане, стаж конкурсантов составляет не менее трёх.

Победителям регионального этапа вручили дипломы и денежные сертификаты в магазины цифровой и бытовой техники.

Всероссийский этап конкурса состоится 19 июля, он также пройдёт в дистанционном формате. Принять участие в нём могут как победители регионального этапа, так и те, кто не занял призового места.

Итоги конкурса:

Номинация «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»

1 место – Собнаков Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»);

Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»); 2 место – Ситникова Татьяна Николаевна (ООО « Авиавояж »);

»); 3 место – Матвеева Анна Александровна (ООО «Гранд Байкал»).

Номинация «Лучший экскурсовод (гид)»:

2 место – Пивоварчик Максим Дмитриевич (Парк «Патриот»).

Номинация «Специалист в сфере доступного туризма»:

1 место – Собнаков Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»);

Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»); 2 место – Ситникова Татьяна Николаевна (ООО « Авиавояж »);

»); 3 место – Матвеева Анна Александровна (ООО «Гранд Байкал»).

Номинация «Гид-переводчик»:

2 место – Казакова Лидия Теймуразовна (самозанятый);

(самозанятый); 2 место - Томитова Татьяна Тимофеевна (ИП Томитова Т.Т.);

Татьяна Тимофеевна (ИП Томитова Т.Т.); 3 место - Сысолятина Юлия Анатольевна (ИП Сысолятина Ю.А.).

Номинация «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»:

1 место – Киндрешова Екатерина Юрьевна (ООО «Отель «Европа»);

Екатерина Юрьевна (ООО «Отель «Европа»); 2 место – Сизоненко Инна Валерьевна (ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная»);

3 место – Блинова Ирина Анатольевна (Санаторий «Электра»);

3 место – Сиротина Алёна Ивановна (ООО «Легенда Байкала»).

Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»: