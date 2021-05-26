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Лучших в индустрии туризма наградили в Иркутской области

В число победителей вошли 15 человек по 6 номинациям, сообщают в областной администрации.

За звание лучших и право представить регион на федеральном уровне боролись 50 человек, это почти в 2 раза больше, чем в 2020-м. В числе участников работники туристических организаций, а также самозанятые граждане, стаж конкурсантов составляет не менее трёх. 

Победителям регионального этапа вручили дипломы и денежные сертификаты в магазины цифровой и бытовой техники.  

Всероссийский этап конкурса состоится 19 июля, он также пройдёт в дистанционном формате. Принять участие в нём могут как победители регионального этапа, так и те, кто не занял призового места. 

Итоги конкурса: 

Номинация «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» 

  • 1 место – Собнаков Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»); 
  • 2 место – Ситникова Татьяна Николаевна (ООО «Авиавояж»); 
  • 3 место – Матвеева Анна Александровна (ООО «Гранд Байкал»). 

Номинация «Лучший экскурсовод (гид)»: 

  • 2 место – Пивоварчик Максим Дмитриевич (Парк «Патриот»). 

Номинация «Специалист в сфере доступного туризма»: 

  • 1 место – Собнаков Денис Станиславович (ООО «БайкалВизаТур»); 
  • 2 место – Ситникова Татьяна Николаевна (ООО «Авиавояж»); 
  • 3 место – Матвеева Анна Александровна (ООО «Гранд Байкал»). 

Номинация «Гид-переводчик»: 

  • 2 место – Казакова Лидия Теймуразовна (самозанятый); 
  • 2 место - Томитова Татьяна Тимофеевна (ИП Томитова Т.Т.); 
  • 3 место - Сысолятина Юлия Анатольевна (ИП Сысолятина Ю.А.). 

Номинация «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»: 

  • 1 место – Киндрешова Екатерина Юрьевна (ООО «Отель «Европа»); 
  • 2 место – Сизоненко Инна Валерьевна (ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная»); 
  • 3 место – Блинова Ирина Анатольевна (Санаторий «Электра»); 
  • 3 место – Сиротина Алёна Ивановна (ООО «Легенда Байкала»). 

Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»: 

  • 1 место – Болотненко Александр Александрович (Отель «Иркутск»); 
  • 2 место – Беляев Дмитрий Юрьевич (Отель «History»); 
  • 2 место – Винникова Марина Владимировна (БГК «Гора Соболиная» парк–отель «Соболинка»); 
  • 3 место – Романова Анастасия Олеговна (отель «Маяк»). 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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