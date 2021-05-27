Россияне против обязательной вакцинации от COVID-19

Две трети россиян не поддерживают идею обязательной вакцинации от COVID-19, таковы итоги опроса SuperJob. При этом Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса, а Владимир Путин выступил против.

Сторонников идеи обязательной вакцинации всего населения страны (за исключением людей, имеющих противопоказания) — 19%: «Коронавирус — это не шутки!»; «Я прошёл вакцинацию!» Противников — почти в 3,5 раза больше (66%): «Люди сами должны выбирать, делать прививку или нет. Это нарушение прав». 15% опрошенных затруднились с оценкой инициативы.

Сторонников обязательной вакцинации среди мужчин несколько больше, чем среди женщин: 21 и 16% соответственно. Больше всего же тех, кто поддерживает идею, среди граждан старше 45 лет и россиян с зарплатой от 80 тыс. руб. (по 25%).