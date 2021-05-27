«Бывших иркутян не бывает»

Под таким лозунгом Петр Гыскэ пробежал 20,2 км на соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике и внес их в таблицу общего учета результатов Года массового спорта в Иркутске. «Я безумно счастлив, что в моём родном городе Иркутске 2021 год объявили Годом массового спорта и разработали огромное количество активностей. Иркутск – город особенный, у него есть своя неповторимая душа, которая чувствуется с первым прикосновением. Я буду горд и рад, если в эту душу добавится больше спорта, и в следующий свой приезд я увижу множество людей на спортивных площадках, бегущих по набережной, играющих в теннис или делающих утреннюю зарядку!» – написал в соцсетях Петр Гыскэ и призвал иркутян по всему миру присоединиться к проекту «Год массового спорта в Иркутске».
О том, как спорт изменил его жизнь, какой личный рекорд он установил на соревнованиях в Геленджике и почему физическая активность необходима современному человеку, Петр Гыскэ рассказал нашему порталу.
– Раньше я занимался триатлоном, сейчас решил сконцентрироваться на беге, – рассказывает Петр Гыскэ. – Поэтому мой этап на эстафете Ironstar в Геленджике был беговым. Команда у нас подобралась боевая: водный этап был закреплен за Владимиром Пименовым, который переплывал Ла-Манш и Гибралтар, а за велосипед отвечал Даниил Николаев, преодолевший множество ультрадистанций в триатлоне и беге. У нас не было цели показать высокий результат: все находились в разной форме. Задача была – хорошо провести время и изучить новую локацию, так как соревнования Ironstar в Геленжике проходили впервые. Я на этих соревнованиях установил личный рекорд скорости на такой дистанции – 15 км/час (темп 4:00 на км).
Как вам Геленджик в качестве площадки для соревнования?
– Беговая дистанция шикарная: четыре круга по набережной, все очень компактно, финиш в центре. Очень хороший водный этап: он проходил в бухте на открытой воде, и инфраструктура позволяла зрителям наблюдать за спортсменами с комфортом.
Почему решили внести свои километры в копилку Года массового спорта в Иркутске?
– Я уехал из Иркутска в 2008 году, но продолжаю общаться с иркутянами. Юрий Яшников рассказал мне, что Александр Откидач занимается «Годом массового спорта» и я решил поддержать проект. Уверен, что эта инициатива даст мощный толчок для развития любительского и массового спорта в городе и планы организаторов воплотятся в жизнь. Я сам очень люблю спорт и считаю, что он помогает изменить жизнь человека, выводит и тело, и мозг на новый уровень, приносит пользу для здоровья. Мне спорт дал многое: возможность найти друзей и единомышленников, побывать в разных уголках мира. Я участвовал в соревнованиях в Азии, Европе, в разных уголках России: бегал в горах Дагестана, дважды участвовал в Байкальском ледовом марафоне.
С чего началось ваше увлечение триатлоном?
– Профессиональным спортом я не занимался, но любительский спорт и физкультура в моей жизни были всегда: плавание, настольный теннис, стрельба из лука, тренажерный зал. В 2012 году узнал о соревнованиях Ironman: очень удивился, что есть люди, способные преодолеть 226 км за один день. Поначалу думал: «Это точно не для меня». Но постепенно мысли об Ironman превратились в мечту. Я начал бегать. В 2014 году пробежал свой первый марафон – 42,2 км, начал готовиться к Ironman. Дебют состоялся в Цюрихе и оказалось, что эти соревнования мне под силу. Нужно просто поменять свою жизнь, добавить в нее системные занятия спортом. Выделить для себя час для тренировки сможет любой человек, у которого есть цель. С тех пор я пробежал две полные дистанции Ironman, также участвовал в триатлоне на длинную дистанцию Norseman в Норвегии: там водный этап проходил во фьорде, дистанция на велосипеде составила 180 км с набором высоты 3500 м и беговой этап – подъем на гору с набором высоты 1800 метров. Кроме этого, принимал участие во множестве других турниров по триатлону.
Как рассчитать риски на подобных соревнованиях? Недавно на 100-километровом марафоне в Китае от переохлаждения погиб 21 спортсмен…
– То, что произошло в Китае – событие из ряда вон выходящее. Сейчас легко прогнозируется погода, и даже в горах, где все очень переменчиво, можно рассчитать риски. Я бежал серьезную дистанцию в Дагестане (52 км с набором высоты 3100 метров) и организаторы тех соревнований предъявляли строгие требования к экипировке: у каждого участника с собой должна быть мембранная куртка, брюки, спасательное одеяло, мобильный телефон. Конечно, форс-мажоры бывают разные, но обеспечить безопасность участников на дистанции – это ответственность организаторов. На моей памяти такая трагедия на марафоне произошла впервые.
Почему марафоны, всевозможные забеги и легкоатлетические эстафеты сейчас становятся такими популярными? Тем более, что в современном мире человек может позволить себе минимальную физическую активность.
– Физическая нагрузка вполне естественна для организма. Раньше ведь человек бегал на охоте, добывал мамонта, убегал от хищников. Так что человеческое тело предрасположено к нагрузкам, которые в современном мире может дать спорт. А подобные забеги приносят много положительных эмоций, объединяют совершенно разных людей: на дистанции нет разделений ни по возрасту, ни по социальным группам. На соревнованиях встречаются и солидные бизнесмены, и студенты, и пенсионеры. И все радуются, поддерживают друг друга.
Что вас мотивирует бегать?
– Главное – иметь большую спортивную цель. Я не заставляю себя выходить на пробежку, мне это очень нравится. У меня семья, двое детей, полноценный рабочий день, но я с удовольствием нахожу время для тренировок. Решил, что все километры, которые я пробегу в 2021 году, внесу в копилку Года массового спорта в Иркутске!
Элина Халтанова
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Кроме онлайн-марафонов, с мая по октябрь в каждом округе города пройдут ежедневные зарядки на свежем воздухе. Главным событием «Года массового спорта» станет масштабный летний Бабрфест, приуроченный ко Дню физкультурника, который проводится во вторую субботу августа.
Зарегистрироваться для участия, следить за общими результатами и вносить в них свой вклад можно на специально созданном первом спортивном сайте Иркутска.
Проект проходит при поддержке администрации Иркутска и Байкальского банка Сбербанка. Организатор – федеральная сеть World Class и Сеть Физрук. Генеральный партнер проекта – Сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Куратор «Года массового спорта» – Александр Откидач.