«Бывших иркутян не бывает»

Под таким лозунгом Петр Гыскэ пробежал 20,2 км на соревнованиях по триатлону Ironstar в Геленджике и внес их в таблицу общего учета результатов Года массового спорта в Иркутске. «Я безумно счастлив, что в моём родном городе Иркутске 2021 год объявили Годом массового спорта и разработали огромное количество активностей. Иркутск – город особенный, у него есть своя неповторимая душа, которая чувствуется с первым прикосновением. Я буду горд и рад, если в эту душу добавится больше спорта, и в следующий свой приезд я увижу множество людей на спортивных площадках, бегущих по набережной, играющих в теннис или делающих утреннюю зарядку!» – написал в соцсетях Петр Гыскэ и призвал иркутян по всему миру присоединиться к проекту «Год массового спорта в Иркутске».

Фото из архива Петра Гыскэ.

О том, как спорт изменил его жизнь, какой личный рекорд он установил на соревнованиях в Геленджике и почему физическая активность необходима современному человеку, Петр Гыскэ рассказал нашему порталу.

– Раньше я занимался триатлоном, сейчас решил сконцентрироваться на беге, – рассказывает Петр Гыскэ. – Поэтому мой этап на эстафете Ironstar в Геленджике был беговым. Команда у нас подобралась боевая: водный этап был закреплен за Владимиром Пименовым, который переплывал Ла-Манш и Гибралтар, а за велосипед отвечал Даниил Николаев, преодолевший множество ультрадистанций в триатлоне и беге. У нас не было цели показать высокий результат: все находились в разной форме. Задача была – хорошо провести время и изучить новую локацию, так как соревнования Ironstar в Геленжике проходили впервые. Я на этих соревнованиях установил личный рекорд скорости на такой дистанции – 15 км/час (темп 4:00 на км).

Как вам Геленджик в качестве площадки для соревнования?

– Беговая дистанция шикарная: четыре круга по набережной, все очень компактно, финиш в центре. Очень хороший водный этап: он проходил в бухте на открытой воде, и инфраструктура позволяла зрителям наблюдать за спортсменами с комфортом.

Почему решили внести свои километры в копилку Года массового спорта в Иркутске?

– Я уехал из Иркутска в 2008 году, но продолжаю общаться с иркутянами. Юрий Яшников рассказал мне, что Александр Откидач занимается «Годом массового спорта» и я решил поддержать проект. Уверен, что эта инициатива даст мощный толчок для развития любительского и массового спорта в городе и планы организаторов воплотятся в жизнь. Я сам очень люблю спорт и считаю, что он помогает изменить жизнь человека, выводит и тело, и мозг на новый уровень, приносит пользу для здоровья. Мне спорт дал многое: возможность найти друзей и единомышленников, побывать в разных уголках мира. Я участвовал в соревнованиях в Азии, Европе, в разных уголках России: бегал в горах Дагестана, дважды участвовал в Байкальском ледовом марафоне.

Фото из архива Петра Гыскэ.

С чего началось ваше увлечение триатлоном?

– Профессиональным спортом я не занимался, но любительский спорт и физкультура в моей жизни были всегда: плавание, настольный теннис, стрельба из лука, тренажерный зал. В 2012 году узнал о соревнованиях Ironman: очень удивился, что есть люди, способные преодолеть 226 км за один день. Поначалу думал: «Это точно не для меня». Но постепенно мысли об Ironman превратились в мечту. Я начал бегать. В 2014 году пробежал свой первый марафон – 42,2 км, начал готовиться к Ironman. Дебют состоялся в Цюрихе и оказалось, что эти соревнования мне под силу. Нужно просто поменять свою жизнь, добавить в нее системные занятия спортом. Выделить для себя час для тренировки сможет любой человек, у которого есть цель. С тех пор я пробежал две полные дистанции Ironman, также участвовал в триатлоне на длинную дистанцию Norseman в Норвегии: там водный этап проходил во фьорде, дистанция на велосипеде составила 180 км с набором высоты 3500 м и беговой этап – подъем на гору с набором высоты 1800 метров. Кроме этого, принимал участие во множестве других турниров по триатлону.

Как рассчитать риски на подобных соревнованиях? Недавно на 100-километровом марафоне в Китае от переохлаждения погиб 21 спортсмен…

– То, что произошло в Китае – событие из ряда вон выходящее. Сейчас легко прогнозируется погода, и даже в горах, где все очень переменчиво, можно рассчитать риски. Я бежал серьезную дистанцию в Дагестане (52 км с набором высоты 3100 метров) и организаторы тех соревнований предъявляли строгие требования к экипировке: у каждого участника с собой должна быть мембранная куртка, брюки, спасательное одеяло, мобильный телефон. Конечно, форс-мажоры бывают разные, но обеспечить безопасность участников на дистанции – это ответственность организаторов. На моей памяти такая трагедия на марафоне произошла впервые.

Фото из архива Петра Гыскэ.

Почему марафоны, всевозможные забеги и легкоатлетические эстафеты сейчас становятся такими популярными? Тем более, что в современном мире человек может позволить себе минимальную физическую активность.

– Физическая нагрузка вполне естественна для организма. Раньше ведь человек бегал на охоте, добывал мамонта, убегал от хищников. Так что человеческое тело предрасположено к нагрузкам, которые в современном мире может дать спорт. А подобные забеги приносят много положительных эмоций, объединяют совершенно разных людей: на дистанции нет разделений ни по возрасту, ни по социальным группам. На соревнованиях встречаются и солидные бизнесмены, и студенты, и пенсионеры. И все радуются, поддерживают друг друга.

Что вас мотивирует бегать?

– Главное – иметь большую спортивную цель. Я не заставляю себя выходить на пробежку, мне это очень нравится. У меня семья, двое детей, полноценный рабочий день, но я с удовольствием нахожу время для тренировок. Решил, что все километры, которые я пробегу в 2021 году, внесу в копилку Года массового спорта в Иркутске!

Элина Халтанова

Фото из архива Петра Гыскэ.