«Дни Эрмитажа» стартовали в Улан-Удэ

Жители и гости республики впервые смогут увидеть шедевры из собрания Государственного Эрмитажа, сообщают в администрации республики.

Одним из главных событий программы является открытие выставки экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа – «Екатерина Великая», посвященной российской императрице Екатерине II, внесшей значительный вклад в историю развития Восточной Сибири и Забайкалья.

Выставка будет работать с 26 мая по 26 июля.

В рамках «Дней Эрмитажа» для всех желающих будут проводиться авторские экскурсии и мастер-классы от научных сотрудников музея, в Эрмитажном лектории пройдет серия лекций об истории жизни, личности великой императрицы Екатерины II и её эпохе. Также гости смогут посетить «кинотеатр Эрмитажа», где будут показаны фильмы, которые рассказывают об истории создания Эрмитажа, формировании его коллекции основательницей Екатериной Великой, о памятниках одного из крупнейших в мире музея. Также будут организованы виртуальные экскурсии по залам Эрмитажа, пройдут Вечера камерной музыки.

Напомним, проект ООО «Байкал Эрмитаж» предполагает строительство на территории Бурятии многофункционального культурно-делового центра под уникальным брендом «Эрмитаж», который в полной мере обеспечит потребности внешнего и внутреннего туризма качественным сервисом и всеми необходимыми услугами. Комплекс будет состоять из 11 корпусов гостиницы для семейного отдыха на 3220 номеров, гостиницы премиум- класса на 492 номера, медико-оздоровительного центра, киноконцертного зала на 1850 мест с театральной сценой. Также здесь откроются два яхт- клуба с рестораном, паркинг на 300 мест, гостиница для персонала и многоуровневая открытая стоянка на 176 мест.