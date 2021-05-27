План приватизации на 2017-2019 годы оказался на исторически низком уровне

Причины – от низкого качества активов до формального подхода к составлению приватизационного плана, сообщает РБК со ссылкой на Счетную палату.

План приватизации государственного имущества на 2017-2019 годы был исполнен только на четверть, говорится в отчете Счетной палаты, посвященном анализу выполнения приватизационного плана. Это исторически низкий показатель, подчеркивает ведомство.

В части приватизации долей государства в акционерных обществах и ООО план исполнен на 25% (от запланированного к продаже количества пакетов). Так, из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один – 100% в производственном объединении «Кристалл», крупнейшем производителе бриллиантов в России. Однако и здесь владельцем предприятия стала госкомпания (АЛРОСА. – РБК), то есть сделка фактически не привела к сокращению доли государства в экономике, отмечается в отчете. По акционированию федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) план выполнен на 22%, по продаже прочего казенного имущества – на 23%, подсчитали аудиторы.

Среди причин слабых результатов по реализации приватизационного плана Счетная палата называет «формальный подход» к его составлению. Например, из 253 ФГУПов, включенных в план, приватизация 121 предприятия была невозможна по различным причинам: была ограничена законодательством, предприятия находились в стадии ликвидации, банкротства или не вели хозяйственной деятельности.

Аудиторы также пришли к выводу, что агенты, которые занимаются продажей госсобственности по договорам с Росимуществом, работают неэффективно. Значительную часть объектов они реализуют на так называемых «вторичных торгах» – через публичное предложение и без объявления цены, что означает существенный дисконт по сравнению с оценкой рыночной стоимости госактива. Кроме того, примерно пятую часть казенных объектов из приватизационного плана агенты не выставили на торги.