В лесах Иркутской области пожаров не обнаружено

Действующим на утро 27 мая перешло возгорание, зарегистрированное в минувший вторник. Очаг находится в пяти километрах от поселка Мамакан Бодайбинского района на незакрепленном за арендаторами участке. Площадь пожара – 15 га, сообщают в администрации области.

Возгорание находится на территории Бодайбинского городского лесничества. Причиной возникновения считается вина местного населения.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 78 пожаров на общей площади 1 598,7 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 318 случаев, площадь, пройденная огнем, – на 31 624,9 га.