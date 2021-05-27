Все детские лагеря Иркутской области обеспечены охраной

Чаще всего заключаются договоры с ЧОПами. Остальные охраняет Росгвардия и сторожи. Также во всех лагерях есть тревожные кнопки экстренного вызова полиции.

– Конечно, важно защитить детей от коронавируса. Из региональной казны мы выделили 69 миллионов рублей на приобретение всего необходимого. Это антисептики, бесконтактные термометры, приборы для обеззараживания воздуха. Работников лагерей вакцинируем. Также все они до начала смен пройдут исследования на COVID-19, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Старт летней оздоровительной кампании намечен на 1 июня. Сначала начнут работу лагеря дневного пребывания, санатории. С 10 по 20 июня откроются стационарные загородные лагеря. Конкретная дата будет зависеть от погоды и наличия отопления. Также после 10 числа откроются палаточные лагеря. Их 12.

Напомним, в Казани, 11 мая, произошла стрельба в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. Погибли семь восьмиклассников, учительница и сотрудница школы, пострадали более 20 человек. 19-летний нападавший задержан. Его зовут Ильназ Галявиев. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит.