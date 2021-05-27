В сгоревшем поселке Дальний восстановили четыре улицы

Сотрудникам МЧС помогают работники ассоциации лесопромышленников.

Девяти семьям предоставили свободное муниципальное жильё. Все пострадавшие обеспечены питьевой водой и всем необходимым. Продолжает работать психолог.

– Важный момент – многим жителям посёлка может понадобиться помощь в быту. Например, восстановить забор, очистить двор от мусора, перенести что-то тяжелое. Нужны волонтёры. Поручил профильным министерствам заняться этим вопросом. Нужно понимать, сколько нужно человек, как их туда доставить и где они будут жить, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, поселок уже горел в мае 2014 года, тогда огнем было уничтожено 22 дома. В 2021 году пожар уничтожил 42 дома, из них 9 жилых домов. По предварительным данным, одной из причин пожара может быть попадание искр на сухую траву от перехлеста электропроводов.