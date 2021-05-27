ВТБ сообщил о снижении ставок по госипотеке на первый год до 4,3%

С 26 мая ВТБ улучшает условия по ипотеке с господдержкой, вводя дополнительную опцию со сниженной ставкой. Клиентам предлагается выбрать льготный период — полгода или год, в течение которого ставка будет снижена до 4,3% или 5,3% соответственно. После указанного срока заемщик продолжить обслуживать свой кредит по стандартной для госпрограммы ставке в 6,5%.

Клиенты ВТБ могут заранее определить срок, в рамках которого будет снижена ставка по кредиту: до 4,3% на полгода или до 5,3% на год после оформления сделки. По его окончании ставка вернется к стандартным значениям, указанным в постановлении правительства — 6,5%. Остальные условия также соответствуют параметрам госпрограммы: первоначальный взнос — от 15%, срок кредита — до 30 лет, сумма — до 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, для других регионов — до 6 млн рублей.

«Сниженная ставка первые полгода или год обслуживания ипотеки будет особенно выгодна клиентам, которые планируют погасить кредит досрочно или хотят снизить финансовую нагрузку на время повышенных расходов — текущего ремонта, переезда или аренды квартиры. ВТБ стремится разрабатывать максимально доступные условия для граждан нашей страны, делая процесс покупки нового жилья все более понятным и удобным», — комментирует Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой для заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ. Для заемщиков с первоначальным взносом от 20% ставка установлена на уровне 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составляет 5,8 и 5,9% соответственно.