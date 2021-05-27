ВТБ организовал финтех-лекторий на Startup Village

ВТБ в рамках конференции Startup Village организовал собственный финтех-лекторий — VTB Track. Посетители стенда 24 и 25 мая могли послушать выступления экспертов, Ted talks и дискуссии на самые востребованные темы: акселераторы стартапов, внедрение и развитие API-платформ, продвижение стартапов в социальных сетях, интеграция продуктов в корпорации. На стенде была создана площадка для эффективного обмена опытом и идеями среди профессионалов рынка.

Эксперты ВТБ поделились успешными кейсами корпоративного акселератора, а участники акселератора рассказали о своем опыте взаимодействия с корпорациями и обсудили рецепты превращения стартапов в большие компании. Финтех-стартапы также поговорили о реагировании на форс-мажорные ситуации, рецептах успешного запуска онлайн-банка за рубежом и инструментах геймификации для привлечения клиентов.

В ходе Startup Village ВТБ организовал дискуссионную панель Data Fusion, где эксперты обсудили перспективы активно развивающегося подхода к работе с Big Data и технологиями искусственного интеллекта.

В рамках основной деловой программы конференции член правления ВТБ Святослав Островский обсудил с экспертами ведущих международных компаний актуальные тренды из мира финансовых технологий. Участники дискуссии подняли вопросы, связанные с влиянием различных факторов и менталитета на предпочтения в выборе платежных сервисов, особенностях развития и внедрения технологий в ряде стран, а также высказали свои предположения о том, какие инновационные платежные сервисы появятся на рынке в перспективе ближайших лет.

Также ВТБ принял участие в сессии, где эксперты обсудили глобальный технологический тренд — экосистемы. Руководитель департамента управления и координации технологических изменений банка ВТБ Сергей Безбогов рассказал о формировании открытой партнерской экосистемы ВТБ, влиянии технологий на этот процесс и перспективах данного направления.