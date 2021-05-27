Прием заявок на выплаты одаренным спортсменам стартовал в Приангарье

Документы принимаются от организаций до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

– В Иркутской области данная мера поддержки одаренным спортсменам будет предоставляться третий год подряд в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В 2019 году такую выплату получили 43 спортсмена Иркутской области, в прошлом году уже 75 одаренных спортсменов, – рассказал заместитель министра спорта региона.

Выплаты получат спортсмены, занимающиеся по федеральным стандартам спортивной подготовки, которые в период с 1 июня 2020 года до 1 июня 2021 года заняли призовые места на первенствах мира и Европы, юношеских Олимпийских играх, Европейских Паралимпийских юношеских играх, юношеских Сурдлимпийских играх, Европейских юношеских Олимпийских фестивалях, первенствах России, соревнованиях всероссийских спартакиад учащихся, спартакиад молодежи, спартакиад спортивных школ.

В этом году на предоставление единовременной денежной выплаты одаренным спортсменам Иркутской области предусмотрено около 1,4 млн рублей. Документы принимаются по адресу: Иркутск, ул. К. Маркса, 26, кабинет №5 (консультант Ергина Галина Александровна, тел. 33-24-88), в будние дни с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).