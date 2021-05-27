Дальневосточный банк – в ТОП-5 крупнейших банков Дальнего Востока

Дальневосточный банк занял 4 место в рейтинге крупнейших банков Дальнего Востока первой половины 2021 года, подготовленном сервисом Brobank.ru. В перечень вошли участники рынка, головной офис которых базируется в Дальневосточном федеральном округе, а также те, для которых данный рынок является основным, и более 50 % от всех офисов структуры находятся на Дальнем Востоке.

Рейтинг был составлен на основе таких показателей, как объем активов, филиальная сеть, объем розничного кредитного портфеля, привлеченные средства граждан на счета срочных депозитов, кредиты предприятий и их вклады, займы ИП.

АО «Дальневосточный банк» — универсальный финансовый институт, основанный в 1990 году во Владивостоке и занимающий ведущие позиции на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Дальневосточный банк предоставляет полный спектр современных финансовых услуг. Сегодня его клиентами являются около 200 тысяч частных лиц, 16 тысяч предприятий, составляющих основу экономик регионов: морские порты, транспортные компании, судоремонтные и судостроительные заводы, предприятия топливно-энергетического комплекса, малый и средний бизнес.