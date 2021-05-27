Дальневосточный банк предлагает выгодный онлайн-шоппинг с картами Visa и скидками до 40 %

Специальные предложения подготовили интернет-магазин косметики и парфюмерии «Иль де Боте» и Sephora, интернет-магазин одежды и обуви Lamoda, интернет-магазин цифровой и бытовой техники DNS, оператор сотовой связи Tele 2 и многие другие.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо:

Зайти на сайт www.visa.com.ru/shopping. Выбрать интересные вам предложения и ознакомиться с условием их получения. Перейти на сайт партнера и оплатить покупку картой Visa Дальневосточного банка.

С полным списком актуальных предложений, условиями и сроками их предоставления можно ознакомиться на сайте www.visa.com.ru/shopping и на сайтах партнеров.

Сроки проведения акции: с 20 мая 2021 г. по 20 июля 2021 г. включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен » (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе, правилах участия, специальных предложениях, их количестве, сроках, месте и порядке получения — на сайте www.visa.com.ru/shopping. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).