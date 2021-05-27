Примсоцбанк изменил ставки по валютным вкладам

Примсоцбанк сообщил об изменении ставок по срочным валютным вкладам. В их число вошли «Валютный запас» и «Универсальный».



Ставка по вкладу «Валютный запас» теперь составляет 0,20%. Минимальная сумма вклада составляет 300 долларов США Начисление и выплата процентов происходит ежемесячно, а также по окончанию срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются. Расходные операции предусмотрены только на сумму процентов, выплаченным на счет по вкладу. проценты. до суммы неснижаемого остатка. Пополнение доступно в течение первых 300 дней, без ограничений минимальной суммы и периодичности внесения денежных средств. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты пересчитываются по ставке вклада "До востребования". Пролонгация предусмотрена. В пользу третьего лица вклад не оформляется.



Ставки по вкладу «Универсальный» теперь составляют:

• На срок с 1 по 90 день, с 91 по 180 - 0,05%.

• На срок от 181 по 210, с 211 по 240 и с 241 по 270 – 0,10%.

• На срок с 271 по 330 и с 331 по 360 – 0,15%.



При увеличении процентной ставки по сроку, в ближайший период выплаты процентов, банк производит доначисление процентов на разницу между новой ставкой и действующей ранее. Минимальная сумма вклада – 100 долларов США. Начисление и выплата процентов происходит ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Универсальный".



Расходные операции предусмотрены на сумму вклада и уплаченных процентов до суммы неснижаемого остатка. Пополнение доступно в течение всего срока вклада без ограничений минимальной суммы и периодичности внесения денежных средств. При досрочном расторжении договора выплаченные проценты сохраняются по последний процентный период включительно, после окончания последнего процентного периода до даты выдачи суммы вклада - по ставке вклада «До востребования». Пролонгация недоступна. В пользу третьего лица вклад не оформляется.