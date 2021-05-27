Примсоцбанк поддержал форум «Экспортный потенциал Приморья»

Примсоцбанк выступил спонсором третьего форума «Экспортный потенциал Приморья», который прошёл в День российского предпринимательства – 26 мая во Владивостоке.

Организатором форума выступил центр «Мой Бизнес». На открытии форума генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров отметил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, Приморский край занимает 25 место в России по объему экспорта.



«Сейчас в Приморье работают более 860 экспортеров. Важно, что 85% приморского экспорта – это несырьевые товары. В 2020 году, когда свои правила начала диктовать пандемия, экспортерам и предприятиям пришлось искать новые формы работы и пути выхода на внешние рынки, активнее использовать международные электронные торговые площадки, и онлайн-формат участия в выставках и переговорах. В Приморском крае производятся товары, которые конкурируют на мировых рынках. Мы видим, что именно те предприятия, которые успешно продвигают свою продукцию на экспорт, быстрее восстанавливают объемы продаж и сохраняют рабочие места, что очень важно сегодня», – сказал он.

В рамках пленарного заседания эксперты обсудили вопросы экспорта образовательных услуг, федеральных мер господдержки, модернизации пунктов таможенного пропуска.

Напомним, третий экспортный форум проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Правительства Приморского края, Приморской торгово-промышленной палаты и бизнес-объединений. Это региональная площадка, на которой экспортеры, промышленники, товаропроизводители представители государственных органов и общественных организаций региона могут обсудить будущее и перспективы развития экспортной деятельности в новых реалиях. Участниками форума стали более 300 бизнесменов, индивидуальных предпринимателей и компаний. Отметим, участники конкурса «Экспортёр года 2021» получили от Примсоцбанка памятные подарки.