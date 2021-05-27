Строительство школы на улице Багратиона начали в Иркутске

Срок сдачи объекта – декабрь 2022 года, сообщают в мэрии Иркутска.

Строительство проводится на условиях софинансирования из городского, регионального и федерального бюджетов. Новая школа будет состоять из восьми трехэтажных блоков.

В здании предусмотрены учебные кабинеты, специализированные кабинеты учебного и производственного обучения, универсальный спортивный и зрительный залы, актовый зал-форум, бассейн, библиотека, читальный зал, дополнительные помещения для факультативных занятий, группа продленного дня, медицинский блок, столовая с пищеблоком на полном цикле приготовления пищи.