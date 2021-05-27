Петр Фрадков: "Пандемия открыла новые возможности для бизнеса"

Председатель ПСБ Петр Фрадков принял участие в финале 10-й Национальной премии «Бизнес-Успех», выступив на пленарной сессии перед участниками форума «Территория бизнеса – территория жизни». На мероприятии лидеры российского бизнес-сообщества обсудили вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, тенденции в предпринимательстве, а экспертное жюри выбрало лучших предпринимателей десятого сезона конкурса.

Петр Фрадков отметил, что в 2021 году, по нашим прогнозам, бизнес ждет стабильное развитие и рост продаж, а ВВП России, по прогнозу Минэкономразвития, вырастет на 2,9%. Совместно с Опорой России банк принимает участие в комплексном исследовании малого и среднего бизнеса в стране, составляя на основе данных индекс RSBI (Russian Small Business Index). Этот инструмент позволяет выработать комплексное представление о драйверах ростах и проблемных зонах предпринимателей и найти решения для существующих проблем.

«Разумеется, пандемия стала сложным периодом, когда всем без исключения пришлось пройти через серьезную адаптацию к новым условиям. Одновременно она послужила толчком к открытию новых возможностей, в частности, предприниматели научились выстраивать более грамотное управление сотрудниками и развили навыки цифровых продаж. Например, по итогам прошлого года использование каналов видеосвязи возросло до 53%, а распространение мессенджеров внутри бизнеса фактически до 100%», - сообщил глава ПСБ.

Петр Фрадков также указал, что пандемия способствовала формированию новых форматов потребительского поведения и новых тенденций ведения бизнеса, например, сейчас потребители готовы полностью осуществлять покупки через цифровой канал. По данным индекса RSBI, к цифровому продвижению своих товаров и услуг прибегают 72% представителей малого и среднего бизнеса. Из них почти четверть осуществляют онлайн-продажи. Кроме того, многие предприниматели открыли для себя маркетплейсы как способ быстро и действенно вывести свой бизнес в онлайн, за пандемию их число выросло до 28%. «Этот факт наряду с ростом популярности экспресс-доставки отразился на увеличении объёмов электронной коммерции более чем в 1,5 раза за прошлый год, и мы ждем продолжения данной тенденции».

Глава ПСБ подчеркнул, что банк также прошел цифровую адаптацию: 95% кредитов, выданных по программам поддержки бизнеса во время пандемии, были реализованы ПСБ в цифровой форме. «Это несколько десятков тысяч кредитов. И сейчас мы продолжаем развивать кредит ПСБ «Без бумаг», который можно получить, даже не будучи клиентом банка в момент обращения».

Подводя итог, Петр Фрадков отметил, что сейчас у молодых предпринимателей есть все инструменты и возможности для ускоренного роста благодаря текущему периоду экономического роста и низким процентными ставками. Свое влияние на сохранение достаточно низкого уровня ставок продолжают оказывать программы льготного кредитования малых и средних предприятий – сейчас до 30% всех кредитов МСБ на рынке выдаются по сниженным ставкам, которые не зависят от политики Банка России. «И такие займы очень востребованы: весной этого года ПСБ запустил цифровые льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0» на восстановление предпринимательской деятельности, выплату зарплат сотрудникам малых и средних предприятий и получил за первые два для более тысячи заявок. Кроме того, у молодых предпринимателей сейчас также есть возможность нивелировать преимущества традиционных бизнесов за счет готовности к работе через цифровые каналы как с клиентами, так и с сотрудниками».

ПСБ является официальным партнером национальной премии «Бизнес-Успех» с 2011 года. Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это поддержка и популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях.