Выдачи кредитных карт вернулись к допандемийным показателям

В мае выдачи кредитных карт в Райффайзенбанке вернулись к допандемийным значениям. Относительно предыдущего месяца рост составил 30%. Подобная динамика наблюдается с начала года.

«Сейчас можно сказать, что мир адаптировался к жизни с коронавирусом и вернулся к привычному ритму трат, и кредитные карты — тут удобный инструмент для того, чтобы быстро получить необходимую сумму, не трогая накопительный счёт, — говорит Андрей Спиваков, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Недавно ЦБ заявлял о возрастающих рисках в сегменте розничного кредитования, мы же со своей стороны, наоборот, наблюдаем улучшение ситуации после непростого года в изоляции: NPL в. розничном сегменте Райффайзенбанка по итогам апреля составил 4,4% — это один из самых низких показателей на рынке».