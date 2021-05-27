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Выдачи кредитных карт вернулись к допандемийным показателям

В мае выдачи кредитных карт в Райффайзенбанке вернулись к допандемийным значениям. Относительно предыдущего месяца рост составил 30%. Подобная динамика наблюдается с начала года.

«Сейчас можно сказать, что мир адаптировался к жизни с коронавирусом и вернулся к привычному ритму трат, и кредитные карты — тут удобный инструмент для того, чтобы быстро получить необходимую сумму, не трогая накопительный счёт, — говорит Андрей Спиваков, руководитель управления кредитных продуктов Райффайзенбанка. — Недавно ЦБ заявлял о возрастающих рисках в сегменте розничного кредитования, мы же со своей стороны, наоборот, наблюдаем улучшение ситуации после непростого года в изоляции: NPL в. розничном сегменте Райффайзенбанка по итогам апреля составил 4,4% — это один из самых низких показателей на рынке».

70% заявок на кредитную карту в Райффайзен-Онлайн получают одобрение в течение 2 минут. Ей можно пользоваться через мобильное приложение для оплаты покупок и переводов сразу после принятия оффера, не дожидаясь доставки «пластика».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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