Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил в Военной Академии Генштаба по вопросам финансирования ОПК

Председатель ПСБ Петр Фрадков выступил перед научно-педагогическим составом и слушателями выпускного курса Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и рассказал о роли банка в сопровождении контрактов ГОЗ и финансировании оборонно-промышленного комплекса, об истории создания опорного для ОПК финансового учреждения и о задачах, поставленных государством перед ним.

«ПСБ — универсальный банк с особой миссией: мы являемся опорным банком для ОПК и предоставляем банковское обслуживание для всех клиентских сегментов. За три года работы в этом статусе мы увеличили число принятых на сопровождение контрактов в 3,5 раза, остатков средств ГОЗ в 7 раз, а финансирование ОПК в 8 раз. Мы рады быть партнером самого авторитетного высшего военно-учебного заведения нашей страны и помогать слушателям Академии расширять спектр компетенций, профессионально совершенствоваться», — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.

Ранее, в 2020 году ПСБ и Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместные программы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, экспертное участие в проведении научных исследований в интересах повышения обороноспособности государства.