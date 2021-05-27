Солид Банк запустил новый вклад со ставкой 5,8% годовых

Лето – это не только череда отпусков и праздного отдыха. Ограничения, которые по-прежнему действуют во многих странах, заставляют россиян делать выбор в пользу взвешенного и рационального решения использования накопленных средств. И вместо отпуска за границей, например, вкладывать деньги для получения дохода и формирования финансовой подушки безопасности.



Для тех, кому такой финансовый подход по душе, российско-японский Солид Банк запустил новый быстрый вклад «На 3 месяца» со ставкой 5,8 % годовых. Открыв такой депозит сейчас, уже к концу лета вкладчик получит свои приумноженные средства.



Повышенная ставка по вкладу «На 3 месяца» Солид Банка – 5,8% годовых – весомое преимущество среди представленных в настоящее время предложений банков по депозитам. Так, например, средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады мая составила порядка 4,94% годовых.



«Краткосрочные вклады сейчас мало представлены в регионах, либо ставка по ним ниже предлагаемой в Солид Банке. Таким образом, вклад «На 3 месяца» на данный момент – одно из лучших предложений по вкладам для физ. лиц на рынке», - отмечают эксперты Российско-японского Солид Банка и рекомендуют воспользоваться возможностью получения повышенной доходности уже сейчас.



Условия вклада «На 3 месяца» от Солид Банка:

Минимальная сумма вклада: 300 тыс. руб.

Процентная ставка: повышенная ставка 5,8 % годовых.

Срок вклада: 91 день.

Выплата процентов: в день окончания срока вклада на счет по выбору Вкладчика, открытый в АО «Солид Банк».

Пополнение, расходные операции по вкладу, пролонгация: не предусмотрены.

Подробности на странице сайта, в офисах АО «Солид Банк», а также по телефону 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).