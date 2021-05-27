Эксперты прогнозируют рост цен на бензин выше инфляции

Увеличение мировых цен на нефть и летний спрос оказывают давление на внутренний рынок топлива России, передают РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

«К концу мая внутренний топливный рынок продолжает находиться под влиянием макроэкономических факторов глобальных рынков нефти и топлива, в частности, из-за растущих внешних котировок на нефть и нефтепродукты. Кроме того, действуют внутренние факторы роста спроса на моторное топливо накануне летнего отпускного периода», – поясняет министерство.

Минэнерго напоминает, что в апреле 2021 года, по данным Росстата, производители бензина снизили оптовые цены на 0,2%, при этом динамика изменения средних потребительских цен на бензин в РФ не превышала 0,5% по сравнению с мартом 2021 года, что находилось в рамках инфляции.

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 и Аи-95 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли более чем на 20%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6-3,7%. Отраслевые объединения неоднократно заявляли, что цены в опте необходимо снижать, тем самым обеспечивая безубыточность топливного бизнеса, это в свою очередь позволит удержать розничные цены на АЗС в пределах инфляции.