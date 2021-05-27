Начат капитальный ремонт одной из самых изношенных улиц Шелехова

Участок от Центра занятости до детского дома длиной 600 метров не ремонтировали около 20 лет, сообщают в областной администрации.

Это самый технически сложный и дорогостоящий объект. Его усложняет необходимость замены инженерных сетей. Под дорожным полотном расположены тепловые сети, водопровод, ливневая канализация, сети водоотведения.

Стоимость работ составляет 26,2 млн рублей. Завершить работы планируется в октябре.

Сейчас на улице Орловских Комсомольцев произведён демонтаж бордюрного камня и фрезерование дорожного полотна. Тротуары подготовили под асфальтирование. Установлены новые опоры освещения. Одновременно идёт подготовка участка для работы с сетями: будет вырыт котлован глубиной около пяти метров и протяженностью 130 метров. Также на этом участке улицы планируется переустройство остановок, парковочных карманов. После замены всех коммуникаций будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.