Иркутская ГЭС увеличила сброс воды

Это связано с подготовкой водохранилища к возможному повышению уровня воды в Байкале, сообщают в мэрии.

При этом, информация об увеличении сбросов воды в администрацию города Иркутска не поступала. Обильные осадки в мае и подъем воды в Ангаре ниже плотины ГЭС из-за увеличения сброса воды вызвали повышение уровня подземных вод.

– Необходимо крайне осторожно подходить к увеличению сбросов воды. Мы видим, что выше плотины отмечается серьезное обмеление, а ниже плотины, наоборот, высокий уровень воды. В купе с майскими осадками это приводит к угрозе затопления части районов Иркутска. Мы предлагаем координировать работу, и в настоящий момент уменьшить объем сброса воды через Иркутскую ГЭС, – подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

Напомним, что ранее рядом с поселком Патроны уровень воды снизился до шестилетнего минимума, в Иркутске оголилась прибрежная зона возле ледокола «Ангара». Очевидцы выкладывают фото и видео в социальных сетях, где тоже «убежала» вода. Это 17-й и 28-й километр Байкальского тракта. В микрорайоне Солнечном около ледокола «Ангара» тоже оголился берег. Как, впрочем, и на Чертугеевскои заливе.