Сколько должны зарабатывать преподаватели, врачи и ученые

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, представители каких профессий, по мнению жителей России, получают несправедливо маленькую зарплату, и сколько они должны получать. В опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.

64% опрошенных отметили, что незаслуженно маленькую зарплату в России получают преподаватели. Еще более половины респондентов (58%) указали на небольшие зарплаты врачей. 36% жителей России считают, что повышения зарплаты заслуживают ученые, а 33% отметили спасателей и пожарных.

Около четверти опрошенных указали, что больше зарабатывать должны шахтеры (26%) и инженеры (25%). Также 22% респондентов указали на низкие зарплаты разнорабочих.

Менее 20% жителей России считают, что незаслуженно низкие заработки у продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%). Еще 6% считают, что больше должны получать механики, а 1% уверены, что повышения зарплаты достойны чиновники.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали на низкий заработок уборщиков и охранников.

По мнению жителей России, преподаватели в среднем должны зарабатывать около 120 700 рублей в месяц. Врачи заслуживают среднюю зарплату 122 800 рублей в месяц, а ученые – 130 800 рублей.

Те, кто считают низкой текущую среднюю зарплату спасателей и пожарных, рассказали, что они должны зарабатывать около 126 900 рублей. Самую высокую зарплату жители России предлагают получать шахтерам – 134 600 рублей в месяц, а инженеры, по мнению опрошенных, должны получать в среднем 132 700 рублей. Также, по мнению респондентов, следовало бы повысить зарплаты разнорабочих – до 97 700 рублей в месяц.