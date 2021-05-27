«Отклонений нет». Эксперты – об уровне воды в Байкале и Иркутском водохранилище

Эксперты прокомментировали ситуацию с резко снизившимся уровнем воды в Иркутском водохранилище. Сезонные колебания уровня Байкала и Иркутского водохранилища – это нормальное и естественное явление, подчеркнули они во время пресс-конференции.

«Как правило, в апреле-мае наблюдается более низкие уровни, в сентябре-октябре – наиболее высокие, – пояснил Азат Насыров, начальник ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – В этом году уровень Иркутского водохранилища намного ниже. И связано это с выбросными расходами, произошла, так называемая предпаводковая сработка. Это было необходимо сделать, чтобы подготовить водохранилище к приему талых вод».

По словам специалиста, несмотря на высокие сбросные расходы, уровень Байкала в мае 2021 года составил 456,2 м, это выше, чем требуют правила использования водохранилища. Он должен быть на 5 см ниже. На межведомственном заседании прокуратуры, Федерального агентства по рыболовству отметили, что негативных последствий для природы не зафиксировано.

Михаил Людвиг, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Ениссейского бассейнового водного управления, подчеркнул, что сейчас сложилась ситуация, когда уровень Байкала на 5 см выше, но все, что вытекает из озера, не компенсирует тот сброс, который идет на Иркутской ГЭС, поэтому уровень Иркутского водохранилища ниже. И эта ситуация была предопределена еще в прошлом году.

«Мы были ограничены в сбросах нижнего бьефа, как в осенний, так и в зимний период. Все помнят подтопления в Усолье-Сибирском. Сейчас мы прорабатываем три варианта. Планируем, что с 1 июня расходы будут уменьшены и составят 2200 м3/с . Такая сработка позволит наполнить Иркутское водохранилище. В 3 квартале, по прогнозу, мы увеличим сброс до 3000-3200 м3/с. Но опять возникнет вопрос нижнего бьефа. Работая сегодня с расходами 2700 м3/с, мы видим, что некоторые острова подтоплены. Поэтому с точки зрения сбросов Иркутской ГЭС, мы опять будем ограничены в июле-августе».

Пресс-служба "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" подтвердила, что отклонений от установленных законодательством сбросных расходов воды на Иркутской ГЭС нет. Иркутский гидроузел работает в штатном режиме. Технические параметры Иркутской ГЭС соответствуют нормальному, эксплуатационному состоянию.

«В 2021 году режим работы Иркутского гидроузла находился в строгом соответствии с установленными сбросными расходами воды Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы), с учетом единогласного мнения Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды озера Байкал.

Отклонений от назначенного режима работы, в том числе внеплановых увеличений пропусков и форсированных холостых водосбросов (без выработки электроэнергии), не осуществлялось.

По состоянию на 26.05.2021 уровень Байкала составляет 456,25 м (ТО), среднемноголетняя отметка составляет 456,12 м (ТО). Согласно Правилам использования водных ресурсов, ежегодная принудительная предполоводная сработка озера Байкал выполнена к началу мая 2021 года до отметки 456,20 м. (ТО). За 2021 год (январь – май) расходы воды через Иркутский гидроузел: максимальный – 2500 м3/с, минимальный – 1700 м3/с, текущий на 27.05.2021 – 2200 м3/с.», – отметили в компании.

Напомним, что уровень воды резко снизился в Иркутском водохранилище. Рядом с поселком Патроны он упал до шестилетнего минимума, в Иркутске оголилась прибрежная зона возле ледокола «Ангара». Очевидцы выкладывают фото и видео в социальных сетях, где тоже «убежала» вода. Это 17-й и 28-й километр Байкальского тракта. Берег оголился и в Чертугеевском заливе.