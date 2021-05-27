Tele2 изучила, куда ездили иркутские абоненты на майские праздники

Оператор определил наиболее популярные места отдыха своих иркутских абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Улан-Удэ, Красноярск и Москва, сообщают в пресс-службе компании.

С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди иркутских абонентов Tele2 стал Улан-Удэ. Столицу Бурятии посетило в четыре раза больше иркутян, чем в аналогичный период прошлого года. На 9% выросло число клиентов оператора, которые провели праздничные дни в Красноярске. Топ-3 городов замыкает Москва, в ней побывало в два раза больше абонентов из Приангарья, чем в 2020 году. Краснодарский край, а вместе с ним и Сочи, занял четвертую позицию в рейтинге популярных направлений иркутян. В этом году его посетило вдвое больше иркутских туристов, чем годом ранее. Также популярностью среди клиентов оператора в длинные выходные пользовались Новосибирск и Санкт-Петербург.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, иркутские абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок 37 государств. Больше всего клиентов из Приангарья оператор зарегистрировал в Узбекистане, Казахстане, Китае, Армении и Киргизии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест как Мальдивы, Куба, Ливан и Панама.

На длинных выходных иркутские абоненты Tele2 скачали в 3,7 раза больше интернет-трафика в международном роуминге и в поездках по стране, чем за аналогичный период прошлого года. Самым активным днем для клиентов в роуминге стал предпраздничный день 7 мая. Меньше всего мобильного интернета иркутяне потребляли в последний день майских каникул – очевидно, это связано с завершением путешествий и обратной дорогой.

В то же время Иркутская область стала местом притяжения для жителей России. Количество гостей в первой декаде мая выросло почти на 30%. Наибольшей популярностью Приангарье пользовалось среди абонентов компании из Бурятии, Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга.