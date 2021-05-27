Как при покупке недвижимости защититься от мошенников

Эксперты Кадастровой палаты по Иркутской области рассказали, на что нужно обращать внимание перед заключением сделки.

Покупка квартиры, жилого дома, земельного участка или любой другой недвижимости очень ответственный шаг, который требует бдительности и внимательности, чтобы не попасть впросак. На что следует обращать внимание при покупке недвижимого имущества? Кадастровая палата по Иркутской области дает несколько простых советов.

До совершения сделки следует проверить историю приобретаемого объекта недвижимости.

Для этого необходимо получить выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе прав в отношении планируемой к приобретению недвижимости. Данная выписка позволит узнать, кто был и кто в настоящий момент является собственником недвижимости, когда было зарегистрировано либо прекращено право собственности. Желательно также проверить, не находится ли приобретаемое имущество под арестом или в залоге. Эту информацию можно узнать из выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости или выписки об объекте недвижимости.

Выписка из реестра недвижимости является общедоступной – ее может заказать покупатель перед сделкой самостоятельно. Сведения, содержащиеся в выписке, актуальны на момент ее выдачи. Поэтому получать ее лучше незадолго до сделки.

Запросить выписку можно воспользовавшись официальным сайтом Росреестра или сервисом Федеральной кадастровой палаты, либо обратиться в МФЦ. При подаче запроса в электронном виде срок предоставления сведений существенно сокращен, что немаловажно во время приобретения недвижимости.

Если вы увидели, что за короткий срок сменилось несколько владельцев, а также цена приобретаемой недвижимости намного меньше обычной рыночной цены без достаточных на то оснований, следует обратить на это внимание. Возможно, например, что рядом проживают буйные соседи.

Кроме этого, если недвижимое имущество продается по доверенности, нелишним будет постараться связаться с собственником и побеседовать с ним лично, удостовериться, что именно на него оформлена недвижимость, и он действительно намерен ее продать.

Следует проверить правоустанавливающие документы на жилье (договор купли-продажи, дарения, долевого участия и т. д.) и личные документы собственника (паспорт).

При осмотре паспорта, прежде всего, следует обратить внимание на соответствие документа установленной форме, наличие обязательных сведений и реквизитов, рассмотрите запись об органе, выдавшем паспорт, печать и подпись должностного лица органа, выдавшего документ. Проанализировать дату выдачи и возраст гражданина, установить срок действия паспорта, не подлежит ли он замене. Проверить информацию о семейном положении, сопоставить даты вступления в брак и приобретения недвижимости.

Если имущество приобреталось в браке, не будет лишним попросить продавца предоставить согласие супруга.

Так как согласно ст. 35 Семейного Кодекса РФ супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Информация о несовершеннолетних детях также важна для оценки факта проживания их в квартире. Законодатель защищает права несовершеннолетних при продаже недвижимости (органы опеки выдают опекунам разрешение на продажу недвижимости, принадлежащую несовершеннолетнему, при условии приобретения ему другой недвижимости).

Также покупателям рекомендуется проверить, нет ли у собственника долгов за коммунальные платежи. Для этого нужно запросить у продавца справку из управляющей компании и оплаченные квитанции за последнее время.

«К выбору недвижимости стоит отнестись очень внимательно. Изучение истории квартиры, дома или земельного участка, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на них – обязательное условие для надежности сделки» – говорит заместитель директора Кадастровой палаты по Иркутской области Евгения Бутакова.