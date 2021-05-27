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Иркутских предпринимателей приглашают к участию в ежегодном конкурсе «Торговля России»

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте торговляроссии.рф, сообщают в мэрии Иркутска.

Заявки принимаются до 23 июля 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре в рамках осенней части форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».

Конкурс проходит по следующим номинациям:

  • «Лучший торговый город»;
  • «Лучшая торговая улица»;
  • «Лучший нестационарный торговый объект»;
  • «Лучшая ярмарка»;
  • «Лучший розничный рынок»;
  • «Лучший мобильный торговый объект»;
  • «Лучший магазин»;
  • «Лучший объект фаст-фуда»;
  • «Лучший торговый фестиваль»;
  • «Лучший оптовый продовольственный рынок»;
  • «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.

Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 году. Его главная идея – поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. В первый год проведения конкурса со всей страны было подано более 600 заявок на участие, во второй год заявок было уже более 800, в прошлом году порядка 900.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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