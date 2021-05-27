Иркутских предпринимателей приглашают к участию в ежегодном конкурсе «Торговля России»

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте торговляроссии.рф, сообщают в мэрии Иркутска.

Заявки принимаются до 23 июля 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре в рамках осенней части форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».

Конкурс проходит по следующим номинациям:

«Лучший торговый город»;

«Лучшая торговая улица»;

«Лучший нестационарный торговый объект»;

«Лучшая ярмарка»;

«Лучший розничный рынок»;

«Лучший мобильный торговый объект»;

«Лучший магазин»;

«Лучший объект фаст-фуда»;

«Лучший торговый фестиваль»;

«Лучший оптовый продовольственный рынок»;

«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

Принять участие в конкурсе могут: органы исполнительной власти, курирующие торговую отрасль, администрации муниципальных образований и хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность.

Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 году. Его главная идея – поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие. В первый год проведения конкурса со всей страны было подано более 600 заявок на участие, во второй год заявок было уже более 800, в прошлом году порядка 900.