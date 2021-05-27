Муниципалитеты возьмут под контроль капитальный ремонт многоквартирных домов

Это позволит на местном уровне координировать реализацию разных программ, таких как капитальный ремонт и программа благоустройства, сообщают в областной администрации.

Максимальное взаимодействие всех сторон необходимо, чтобы достичь наиболее высокого результата и исключить некачественное проведение работ, считают в Фонде капитального ремонта региона. Особенности работы в таком режиме обсудили во время масштабной конференции, посвящённой вопросам организации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) в муниципалитетах, которая при поддержке Правительства региона состоялась в Свирске.

На данный момент в Иркутской области функции технического заказчика взяли на себя 4 муниципалитета: Свирск, Ангарский городской округ, Саянск и Усолье-Сибирское. В общей сложности в этих муниципалитетах за последние три года Фондом капремонта во взаимодействии с местным управлением отремонтировано 156 многоквартирных домов. Ещё 150 МКД включено в план на 2021 год.

В Фонде капитального ремонта Иркутской области подчеркнули: с начала 2021 года завершены работы в 158 многоквартирных домах (МКД) в разных городах и посёлках региона. В плане на 2021 год – 1 250 МКД.