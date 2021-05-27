Иркутская «Ангария» не планирует останавливать производство из-за маркировки

Иркутский производитель мороженого «Ангария» не планирует останавливать производство в связи с введением маркировки. Компания с января ведет диалог с Центром развития перспективных технологий, оператором национальной системы маркировки, прорабатывая условия подключения, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

«Решение, которое подходит именно нам – типографский способ нанесения. Со стороны Минпромторга и ЦРПТ это признано оптимальным решением. Остановке производства предприятия это не грозит», – рассказал Андрей Пихтин, ИТ-директор «Ангарии».

Первый этап обязательной маркировки молочной продукции стартует 1 июня с категорий «сыр» и мороженое. С 1 сентября маркировка станет обязательной для остальных товаров сроком годности более 40 дней, с 1 декабря – для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Также с 1 декабря выбытие товаров из оборота будет фиксироваться через кассы.

25 мая фабрика мороженого «Ангария» опровергла новость о сокращении сотрудников, которая появилась в иркутских СМИ 21 мая. Такой ответ в адрес центра занятости населения (ЦЗН) Ангарска направил гендиректор фабрики Юрий Федонов. В письме Юрий Федонов отметил, что на предприятии также не планируется увольнение, простой, перевод на неполную занятость, отпуска без сохранения заработной платы работников.