Директора организации, устроившей пожар в ТРЦ Комсомол, осудили в Иркутске

В результате пожара пострадали 10 детей, сообщают в прокуратуре.

Днем 1 июня 2018 года в ТРЦ «Комсомолл» во время проведения опытов в одном из помещений, арендуемом коммерческой организацией, проводилось представление, связанное с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводами использовался жидкий азот, электричество и химические реактивы. Во время представления произошёл выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.

Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от пяти до 13 лет, все доставлены в городскую клиническую больницу № 3, где им была оказана неотложная помощь, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчик помещён в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

Суд признал директора, технического директора и работника организации виновными и назначил первым двум наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 10 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей каждому, взяв их под стражу в зале суда.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Работнику организации назначено 3 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Судом рассмотрены и удовлетворены иски потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму 6 млн руб.