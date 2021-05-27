Совладелец ИНК Марина Седых отойдет от оперативного управления компанией

Совладелец и генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) Марина Седых, возглавляющая компанию с 2000 г., намерена отойти от операционной деятельности в основной производственной компании и сосредоточиться на реализации стратегии устойчивого развития группы компаний ИНК, включая вопросы промышленной безопасности и охраны труда, экологии и социальной политики.

Предполагается, что вопрос о смене генерального директора будет рассмотрен в соответствии с корпоративными процедурами компании в ближайшее время.

Марина Седых продолжит работу в совете директоров ООО «ИНК» и в качестве генерального директора холдинговой компании Группы- АО «ИНК-Капитал», которую возглавляет с момента ее создания в 2008 г.

«В своей стратегии устойчивого развития мы намерены следовать основным целям, принятым ООН в 2015 году, в части охраны окружающей среды, общества и корпоративного управления (ESG – Environment, Social, Governance). Системная работа в области ESG – новый этап развития группы компаний ИНК в современных условиях», – отметила Марина Седых.