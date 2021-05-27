Банк «Открытие»: Надия Черкасова приняла участие в финальной церемонии национальной премии «Бизнес-Успех»

26 мая, в День российского предпринимательства, в Москве состоялся Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни» и 10-й финал национальной премии «Бизнес-Успех» Всероссийского конкурса для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне. Банк «Открытие» является официальным партнером премии.

На форуме выступила заместитель председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова. «В прошлом году из-за пандемии практически все отрасли бизнеса пострадали из-за существенного снижения потребительского спроса. Особый удар пришелся на малый и средний бизнес. Но для цифровых компаний и дистанционных сервисов это стало временем расширения возможностей. Пандемия дала мощный толчок и выступила драйвером роста цифровизации, показала, насколько важно обеспечить непрерывность производства в любых условиях, развивать каналы и сервисы в режиме онлайн», — отметила она.

Надия Черкасова рассказала о том, что банк «Открытие» делает для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии и как помогает цифровой трансформации компаний МСБ.

Чтобы помочь предпринимателям разобраться в цифровизации, мы создали бесплатный образовательный портал Open Academy, на котором предлагаем клиентам пройти цифровой чек-ап бизнеса. Процедура занимает 5 минут, диагностика покажет, какой блок у вас прокачан, а в каком направлении есть пробелы. По результатам сервис предложит вам персональную программу обучения на примерах конкретных предпринимателей. Кроме того, несколько раз в год банк проводит онлайн бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса», где мы собираем лидеров интернет-индустрии на одной площадке, чтобы предприниматели получили практические советы по цифровизации собственного бизнеса», — сказала Надия Черкасова. Она также представила на форуме результаты 5-й волны Индекса цифровизации бизнеса, который банк «Открытие» регулярно замеряет с 2019 года, определяя уровень готовности компаний МСБ к цифровой трансформации бизнеса по нескольким направлениям.

Более двух тысяч гостей юбилейного финала премии «Бизнес-Успех» из разных регионов России стали участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и муниципальных образований. На форуме выступили руководители и эксперты малого, среднего и крупного бизнеса, специалисты по цифровому маркетингу, эксперты по закупкам, экспортным продажам, инвестиционной привлекательности регионов и медийному продвижению.

Отборочный тур конкурса, в котором приняли участие 150 предпринимателей — победителей региональных этапов, состоялся в первый день форума — 25 мая в Общественной палате Российской Федерации. Успешные предприниматели рассказали о своём опыте ведения бизнеса. Конкурсная комиссия также выбрала победителей среди представителей муниципальных администраций.

Традиционно финалисты и победители Премии предлагают свои инициативы на встречах с профильными министрами РФ, проходят международные стажировки в крупных зарубежных компаниях, получают медиа-поддержку и заключают контракты с крупными компаниями.

Национальная премия «Бизнес-Успех» — совместный проект Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественной палаты РФ, который реализуется при поддержке Корпорации МСП. За 10 лет Национальная премия «Бизнес-Успех» прошла в 64 городах России и объединила более 80 000 предпринимателей и представителей власти.