Торги «зелеными» облигациями Москвы стартовали на Мосбирже

Инвесторам предложен 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом 70 млрд рублей сроком обращения семь лет, сообщают в пресс-службе биржи.

Ставка купона – 7,38% годовых. Торговый код – RU26074MOS0.

Московская биржа включила 74-й выпуск облигаций Москвы в котировальный список первого уровня, а также в Сектор устойчивого развития. Выпуск соответствует Принципам «зеленых» облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) на основании независимой экспертизы, проведенной рейтинговым агентством «Эксперт РА», и Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным ВЭБ.РФ.

Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, планируется направить на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 74-му выпуску облигаций Москвы кредитный рейтинг на уровне АAA(RU).

Напомним, 21 мая вступила в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи, позволяющая включать в Сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации. Сектор устойчивого развития создан на Московской бирже в 2019 году для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив. 27 апреля 2021 года Москва успешно разместила на Московской бирже 72-й выпуск трехлетних облигаций на сумму 35 млрд рублей. Общий объем заявок на покупку в 2,3 раза превысил объем предложения.