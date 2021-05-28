В Иркутске началась активная фаза строительства жилого квартала «ZATON»

Символический закладной камень был торжественно заложен в основании первого 19-этажного дома в новом жилом комплексе 27 мая.

на фото (слева - направо): Андрей Купцов (СЗ Союз Инвест), Игорь Радюк (СЗ Союз Инвест), Дмитрий Лясковский (Сбер), Геннадий Купцов (СЗ Союз Инвест)

Всего в жилом квартале «ZATON» запланировано строительство восьми 19-этажных домов на площади 4 га, а также благоустройство набережной вдоль Иркута и территории полуострова Затон.

– Проект большой, и мы смело можем называть его кварталом в полном понимании этого архитектурного термина, – сказал на церемонии закладки один из учредителей компании-застройщика ООО СЗ «Союз-Ивест» Геннадий Купцов. – Территория полуострова Затон многие годы была недооценена инвесторами, хотя является очень перспективной для развития Иркутска.

О том, что новый жилой комплекс уже востребован на рынке недвижимости, говорят цифры: по информации директора по продажам квартала «ZATON» Александра Халтурина, на сегодняшний момент уже реализовано более 30% жилых площадей первого дома, также востребованы и коммерческие. И это притом, что продажи начались чуть больше месяца назад.

- Рынок в целом хорошо воспринял эту локацию, горожане видят потенциал этого места и «голосуют» рублём, - прокомментировал Александр.

– Сейчас ещё трудно представить, что в этом месте будет большой квартал, но мы уверены, что так и будет, Сберу, как партнёру, очень приятно участвовать в таком проекте, – отметил заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский.

Как отметил Геннадий Купцов, миссия проекта, по задумке его авторов, заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в район Затона.

– Мы хотим сделать в этом месте жильё с современным наполнением, построить не просто квадратные метры ЖК «ZATON», а создать комфортные условия для жизни. Поэтому мы минимизировали плотность застройки за счёт этажности домов, чтобы высвободить землю и сделать здесь зелёный квартал с удобными большими проездами и парковками, которых так не хватает Иркутску, - рассказал Геннадий Купцов.

Он особо подчеркнул, что вся территория Затона будет открыта для горожан, а набережную Иркута при поддержке администрации города обустроят так, что там найдётся место и для «супер активно-спортивных» людей, и для «мега пассивных». При этом у жителей комплекса тоже будет своя закрытая территория. Для этого на уровне второго этажа предусмотрен просторный стилобат.

– Плотная работа по проекту началась в 2019 году. Прежде всего, рассматривались решения, которые обеспечивали первых жильцов новой территории безопасностью, определённой приватностью и максимальным комфортом внутри экосистемы жилого квартала.При этом, большое внимание уделялось и первой береговой линии. Кроме внутренних квадратных метров, жители должны получить качественную среду в ближайшем окружении, на которую имеет возможность повлиять застройщик, или решить вопрос совместно с муниципалитетом. Итогом стала концепция, в которой сочетается приватность внутренних дворов, расположенных на крыше паркинга и общественные зоны игровых площадок и участка набережной, которые доступны гостям квартала,– прокомментировал консультант по маркетингу проекта «ZATON» Александр Старовойтов.

Александр Старовойтов, консультант по маркетингу проекта «ZATON» (автор фото - М. Романова)

– Все элементы социальной инфраструктуры, которыми с каждым годом будет «обрастать» полуостров, пошагово будут повышать комфорт жителей. Здесь, несомненно, важны совместные усилия и застройщика, и муниципалитета, и новых компаний, которые придут сюда со своими проектами.

Сроки строительства жилого комплекса разбиты на четыре этапа. Предполагается, что каждый из них будет реализовываться в течение двух лет. Однако, по словам Геннадия Купцова, есть тенденция к сокращению сроков, потому что спрос на недвижимость в новом ЖК большой, и есть активная поддержка партнёров, в том числе Сбера.



ZATON (ЗАТОН)

Сайт проекта: zaton38.ru

Телефон отдела продаж: +7 (3952) 43-06-55

Застройщик: ООО СЗ "СОЮЗ ИНВЕСТ"

Проектные декларации опубликованы на наш.дом.рф

фото с мероприятия предоставлены компанией-застройщиком