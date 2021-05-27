En+ Group запускает собственную стипендиальную программу для одаренных студентов

Компания сообщает о запуске новой ежегодной стипендиальной программы.

К участию приглашаются студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей. Среди них – энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия и др. Подробно ознакомиться с программой и условиями участия можно на портале enplusrusal.ru.

Размер стипендии для победителей устанавливается в зависимости от уровня получаемого образования (высшее или среднее), а также курса обучения студентов. Например, стипендия студента вуза 2 курса будет составлять 10 тыс. руб. в месяц, а студента 5 курса – уже 25 тыс. руб. в месяц. Количество квот на стипендии по регионам, уровням образования и направлениям подготовки определяется ежегодно.

Ставку на систему непрерывного образования молодежи компания сделала уже давно. Ещё её основатель и общественный деятель Олег Дерипаска установил особый приоритет программам подготовки кадров в политике компании.

– Наша стипендиальная программа была разработана с учетом ключевых ценностей компаний EN+ Group и РУСАЛ, таких как развитие социального диалога, непрерывное повышение профессиональных компетенций молодых специалистов, поддержка перспективных технологий и научных разработок. Целями программы являются выявление и поддержка одаренных студентов, заинтересованных в профессиональном развитии по выбранному направлению подготовки; повышение престижа профессий, необходимых для развития регионов присутствия компаний; а также укрепление партнёрских связей в высшими и средними учебными заведениями в регионах, – Заместитель генерального директора по управлению персоналом EN+ Group Наталья Альбрехт.

Критерии отбора стипендиатов: высокая академическая успеваемость; успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах; наличие публикаций, научных достижений по направлению исследования, соответствующему профессиональной подготовке; активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д.

Для участия в конкурсном отборе студентам необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном портале, в разделе «Личный кабинет». Подать заявку на участие на портале enplusrusal.ru претенденты могут с 20 июня до 05 июля 2021 года.